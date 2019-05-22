В Башкирии нелегальным перевозчикам могут запретить выезд на выделенную полосу для общественного транспорта

Депутаты Курултая Башкирии планируют внести в Госдуму проект поправок в федеральный закон об организации пассажироперевозок. Документ предусматривает ужесточение правил, невыгодное нелегальным перевозчикам, сообщает сайт Newsbash.ru.





Башкирские парламентарии предлагают указывать госномера автобусов в картах маршрута при их выдаче органами местного самоуправления. Это позволит создать единый реестр транспортных средств, которые закреплены на определенных маршрутах и наказывать за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта перевозчиков, не имеющих таких карт. Сейчас некоторые предприниматели с лицензией, но не получившие маршрутных карт, дублируют некоторые маршруты и нарушают закон. Поправки позволят таким перевозчикам выйти из тени.