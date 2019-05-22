Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии нелегальным перевозчикам могут запретить выезд на выделенную полосу для общественного транспорта

В Башкирии нелегальным перевозчикам могут запретить выезд на выделенную полосу для общественного транспорта

Добавлено: 22.05.19
Просмотров: 124
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии нелегальным перевозчикам могут запретить выезд на выделенную полосу для общественного транспорта

Депутаты Курултая Башкирии планируют внести в Госдуму проект поправок в федеральный закон об организации пассажироперевозок. Документ предусматривает ужесточение правил, невыгодное нелегальным перевозчикам, сообщает сайт Newsbash.ru.

Башкирские парламентарии предлагают указывать госномера автобусов в картах маршрута при их выдаче органами местного самоуправления. Это позволит создать единый реестр транспортных средств, которые закреплены на определенных маршрутах и наказывать за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта перевозчиков, не имеющих таких карт. Сейчас некоторые предприниматели с лицензией, но не получившие маршрутных карт, дублируют некоторые маршруты и нарушают закон. Поправки позволят таким перевозчикам выйти из тени.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии предложили по-новому бороться с нелегальными перевозчиками
Политика
В Башкирии предложили по-новому бороться с нелегальными перевозчиками
В Уфе сократят количество маршруток заменив автобусы на более вместительные
Общество
В Уфе сократят количество маршруток заменив автобусы на более вместительные
Новые автобусные маршруты в Уфе
Общество
Новые автобусные маршруты в Уфе
В Уфе простаивают автобусные рейсы: водители жалуются на нехватку маршрутных карт
Общество
В Уфе простаивают автобусные рейсы: водители жалуются на нехватку маршрутных карт
В Уфе доля нелегальных перевозчиков составляет 42%
Общество
В Уфе доля нелегальных перевозчиков составляет 42%
Депутаты внесли в Госдуму предложение штрафовать за курение у подъездов
Человек и закон
Депутаты внесли в Госдуму предложение штрафовать за курение у подъездов
Депутаты Башкирии предлагают изменить правила продажи алкоголя
Общество
Депутаты Башкирии предлагают изменить правила продажи алкоголя
В Башкирии частным перевозчикам запретили работать на маршрутах
Общество
В Башкирии частным перевозчикам запретили работать на маршрутах
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: