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Бизнес-леди из Уфы решила баллотироваться на пост Главы Башкирии

Добавлено: 22.05.19
Просмотров: 137
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Бизнес-леди из Уфы решила баллотироваться на пост Главы Башкирии

Уфимская предпринимательница Сания Тимасова решила баллотироваться на пост главы Башкирии. О своем желании владелица модельного агентства рассказала в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

Свое решение Сания Тимасова объяснила тем, что жителям региона нужен красивый и сильный президент, который знает, «как живется простым смертным».

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«Я смогла поднять свою грудь после двух детей и смогу поднять с колен Уфу и Республику Башкортостан в целом. У меня сильная и мощная команда, я иду как самовыдвиженец. Я сильная и смелая. Я та, которую вы ждали», – написала она.
Добавим, что выборы главы Башкирии должны состояться 8 сентября 2019 года. Новый руководитель будет избран на 5 лет. К слову, участвовать в выборах самовыдвиженцы не имеют права, согласно действующему законодательству, кандидатов должна выдвинуть партия.

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