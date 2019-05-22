Бизнес-леди из Уфы решила баллотироваться на пост Главы Башкирии
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Уфимская предпринимательница Сания Тимасова решила баллотироваться на пост главы Башкирии. О своем желании владелица модельного агентства рассказала в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
Свое решение Сания Тимасова объяснила тем, что жителям региона нужен красивый и сильный президент, который знает, «как живется простым смертным».
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«Я смогла поднять свою грудь после двух детей и смогу поднять с колен Уфу и Республику Башкортостан в целом. У меня сильная и мощная команда, я иду как самовыдвиженец. Я сильная и смелая. Я та, которую вы ждали», – написала она.Добавим, что выборы главы Башкирии должны состояться 8 сентября 2019 года. Новый руководитель будет избран на 5 лет. К слову, участвовать в выборах самовыдвиженцы не имеют права, согласно действующему законодательству, кандидатов должна выдвинуть партия.
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