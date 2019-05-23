Наталья Лапшина назначена первым заместителем министра культуры Башкирии

Первым заместителем министра культуры Республики Башкортостан назначена Наталья Лапшина. Она будет курировать вопросы программного развития отрасли, информационной и сводно-аналитической работы, развития этнокультурного развития и межрегионального сотрудничества, кадровой и правовой работы в сфере культуры и искусства, сообщает пресс-служба, сообщает сайт Newsbash.ru.



Наталья Михайловна Лапшина родилась 20 июля 1974 года в Челябинской области. Окончила Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы по специальности «История и социально-политические дисциплины» и по специальности «Государственное и муниципальное управление».

родилась 20 июля 1974 года в Челябинской области. Окончила Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы по специальности «История и социально-политические дисциплины» и по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начала в 1994 году заместителем директора по внеклассной и внешкольной работе в средней школе № 10 г. Кумертау.

В 1998-2005 гг. — заместитель директора по внеклассной и внешкольной работе ГОУ Центр образования № 1 г. Кумертау Республики Башкортостан.

В 2005-2010 гг. — заместитель директора по воспитательной работе Кумертауского филиала Уфимского государственного авиационного технического университета.

В 2010-2019 гг. — начальник отдела культуры, заместитель главы администрации по социальной политике, заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике администрации г. Кумертау Республики Башкортостан.

Действительный муниципальный советник 1 класса.