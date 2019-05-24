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Муниципалитеты Башкирии начнут контролировать внешний вид летних кафе

Добавлено: 24.05.19
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Рубрика: Политика
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Муниципалитеты Башкирии начнут контролировать внешний вид летних кафе

В Башкирии органы местного самоуправления получат новые рычаги воздействия на предпринимателей. Депутаты Курултая вносят поправки в закон, сообщает сайт Newsbash.ru.

Муниципалитеты смогут включать в правила благоустройства нормы, касающиеся внешнего вида летних кафе. Как пояснили в парламенте, административные комиссии выдают разрешение на открытие летников в начале сезона, когда кафе выглядят красиво и опрятно. Однако в течение сезона временные постройки ветшают и приобретают «неприглядный вид», но заставить бизнесменов обновить кафе власти не могут.


«Испорченным постройкам следует возвращать прежний, нормальный облик, но в нынешнем виде закон не может повлиять на ситуацию. Нововведение даст административным комиссиям необходимые рычаги для того, чтобы уличные объекты общепита оставались в надлежащем виде в течение всего сезона», – считает председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.
Депутаты уверены, что новые полномочия административных комиссий позволят убрать аварийные и непривлекательные летние постройки с улиц.

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