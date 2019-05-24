Мэр города Кумертау Борис Беляев уволился по собственному желанию

В Башкирии глава администрации Кумертау Борис Беляев покинул свой пост. Об этом он сообщил в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Я прошу простить меня за то, что мы не успели сделать, не помогли вовремя нуждающимся, не решили некоторые проблемы. Уверен, что сегодняшнее руководство города продолжит начатое и сделает все, чтобы не сбавлялись те заданные темпы», – написал Беляев.

Теперь уже бывший мэр подвел краткие итоги своей работы в Кумертау. В частности, упомянул получение городом статуса ТОСЭР, новые заказы местного авиационного завода, благоустройство улиц и парков.

Напомним, Бориса Беляева врио главы Башкирии Радий Хабиров неоднократно ставил в пример другим глава муниципалитетов. Известно, что теперь бывший мэр Кумертау будет работать в столице.

«Переезжаю в Уфу на работу, чтобы использовать накопленный опыт на уровне нашей родной республики» – уточнил он.