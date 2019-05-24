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Мэр города Кумертау Борис Беляев уволился по собственному желанию

Добавлено: 24.05.19
Просмотров: 99
Рубрика: Политика
Теги: Кумертау
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Мэр города Кумертау Борис Беляев уволился по собственному желанию

В Башкирии глава администрации Кумертау Борис Беляев покинул свой пост. Об этом он сообщил в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Теперь уже бывший мэр подвел краткие итоги своей работы в Кумертау. В частности, упомянул получение городом статуса ТОСЭР, новые заказы местного авиационного завода, благоустройство улиц и парков.
«Я прошу простить меня за то, что мы не успели сделать, не помогли вовремя нуждающимся, не решили некоторые проблемы. Уверен, что сегодняшнее руководство города продолжит начатое и сделает все, чтобы не сбавлялись те заданные темпы», – написал Беляев.

Напомним, Бориса Беляева врио главы Башкирии Радий Хабиров неоднократно ставил в пример другим глава муниципалитетов. Известно, что теперь бывший мэр Кумертау будет работать в столице.

«Переезжаю в Уфу на работу, чтобы использовать накопленный опыт на уровне нашей родной республики» – уточнил он.

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