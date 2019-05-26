В каждом районе Башкирии появится новая должность - заместитель по предпринимательству

Радий Хабиров обратился к бизнесменам республики с просьбой продумать схему выбора кандидатов на этот пост, сообщает сайт Newsbash.ru.

25 мая, в Уфе начал работать форум «День предпринимательства», где принял участие врио Главы Башкирии Радий Хабиров. Он пообщался в открытом диалоге с представителями бизнеса и руководителями профильных ведомств. На встрече руководитель региона сообщил, что с 1 июня в каждом муниципалитете появится должность заместителя главы по предпринимательству. Также он обратился к предпринимателям с просьбой выделить на эту должность надежных и уважаемых в сфере бизнеса людей.





- В каждом муниципалитете, подчеркиваю, мы финансируем из бюджета нашей республики и даём одну ставку единицы, будет замглавы по предпринимательству. Я все пытался придумать какую-то схему, чтобы этот зампредпринимателя появился не так, чтобы говорили, что пришёл дружбан главы администрации, а чтобы это был человек, которого уважают в бизнес сообществе. Скажу честно, я ничего не придумал. Поэтому если вы предложите нам схему, как определяется бизнес-шериф, тогда моя задача дать вам, чтобы у вас был человек, который не гнобит вас, а будет как щит и соратник. В 63 муниципалитетах мы такие фигуры заявим, а с вашей стороны я прошу, чтобы пришли люди, которые будут за вас и смогут продавливать своим мнением муниципалитет, - сказал Радий Хабиров.