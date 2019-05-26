В каждом районе Башкирии появится новая должность - заместитель по предпринимательству
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Радий Хабиров обратился к бизнесменам республики с просьбой продумать схему выбора кандидатов на этот пост, сообщает сайт Newsbash.ru.
- В каждом муниципалитете, подчеркиваю, мы финансируем из бюджета нашей республики и даём одну ставку единицы, будет замглавы по предпринимательству. Я все пытался придумать какую-то схему, чтобы этот зампредпринимателя появился не так, чтобы говорили, что пришёл дружбан главы администрации, а чтобы это был человек, которого уважают в бизнес сообществе. Скажу честно, я ничего не придумал. Поэтому если вы предложите нам схему, как определяется бизнес-шериф, тогда моя задача дать вам, чтобы у вас был человек, который не гнобит вас, а будет как щит и соратник. В 63 муниципалитетах мы такие фигуры заявим, а с вашей стороны я прошу, чтобы пришли люди, которые будут за вас и смогут продавливать своим мнением муниципалитет, - сказал Радий Хабиров.
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