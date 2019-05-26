Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Бывший мэр Кумертау Борис Беляев назначен новым вице-премьером Башкирии

Бывший мэр Кумертау Борис Беляев назначен новым вице-премьером Башкирии

Добавлено: 26.05.19
Просмотров: 45
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Бывший мэр Кумертау Борис Беляев назначен новым вице-премьером Башкирии

Бывший сити-менеджер Кумертау Борис Беляев, занимавший эту должность с 2010 года, назначен новым вице-премьером Башкирии. Указ о назначении должен быть опубликован в ближайшее время, сообщает сайт Newsbash.ru.

Мэр города Кумертау Борис Беляев уволился по собственному желанию

Читайте также:

Мэр города Кумертау Борис Беляев уволился по собственному желанию
В кабмине господин Беляев будет курировать в том числе сферу ЖКХ, сообщил информированный источник. До сих пор за блок ЖКХ отвечал глава профильного министерства Михаил Киреев. Его функционал будет пересмотрен, сказал собеседник.

Накануне депутаты Кумертау досрочно расторгли контракт с господином Беляевым.


Борис Беляев родился в августе 1976 года в Кумертау. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, Башкирский государственный аграрный университет. Карьеру начинал юристом Ермолаевского спирто-водочного комбината «Куюргаза», возглавлял юротдел этого предприятия, в 2002-2009 годах руководил кумертауским филиалом «Почты России», в 2009 году перешел на муниципальную службу: получил назначение первым замглавы администрации Кумертау. Избирался в местный совет. С 2005 года руководил местным отделением «Единой России».



Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Мэр города Кумертау Борис Беляев уволился по собственному желанию
Политика
Мэр города Кумертау Борис Беляев уволился по собственному желанию
Руслан Гилязетдинов утвержден на должность главы Учалинского района
Политика
Руслан Гилязетдинов утвержден на должность главы Учалинского района
Михаил Юрин назначен генеральным директором АО «Полиэф» в Благовещенске
Экономика
Михаил Юрин назначен генеральным директором АО «Полиэф» в Благовещенске
Стало известно, что подарил на Новый год Радий Хабиров главам администраций
Политика
Стало известно, что подарил на Новый год Радий Хабиров главам администраций
Роман Янгуров назначен руководителем Комитета по делам молодежи администрации Уфы
Политика
Роман Янгуров назначен руководителем Комитета по делам молодежи администрации Уфы
Геннадий Разумикин временно возглавил обязанности председателя Госкомитета РБ по информатизации
Политика
Геннадий Разумикин временно возглавил обязанности председателя Госкомитета РБ по информатизации
Юрий Мельников возглавил Минтруда Башкирии
Политика
Юрий Мельников возглавил Минтруда Башкирии
В двух районах Башкирии назначены новые прокуроры
Общество
В двух районах Башкирии назначены новые прокуроры
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: