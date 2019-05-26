Бывший мэр Кумертау Борис Беляев назначен новым вице-премьером Башкирии

Бывший сити-менеджер Кумертау Борис Беляев, занимавший эту должность с 2010 года, назначен новым вице-премьером Башкирии. Указ о назначении должен быть опубликован в ближайшее время, сообщает сайт Newsbash.ru.



В кабмине господин Беляев будет курировать в том числе сферу ЖКХ, сообщил информированный источник. До сих пор за блок ЖКХ отвечал глава профильного министерства Михаил Киреев. Его функционал будет пересмотрен, сказал собеседник.Накануне депутаты Кумертау досрочно расторгли контракт с господином Беляевым.



Борис Беляев родился в августе 1976 года в Кумертау. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, Башкирский государственный аграрный университет. Карьеру начинал юристом Ермолаевского спирто-водочного комбината «Куюргаза», возглавлял юротдел этого предприятия, в 2002-2009 годах руководил кумертауским филиалом «Почты России», в 2009 году перешел на муниципальную службу: получил назначение первым замглавы администрации Кумертау. Избирался в местный совет. С 2005 года руководил местным отделением «Единой России».



