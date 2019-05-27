Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Олег Фролов возглавил администрацию города Кумертау

Олег Фролов возглавил администрацию города Кумертау

Добавлено: 27.05.19
Просмотров: 66
Рубрика: Политика
Теги: Кумертау
Комментарии (0)
Загрузка...
Олег Фролов возглавил администрацию города Кумертау

Администрацию города Кумертау, до принятия решения депутатами местного совета, возглавил Олег Фролов. Напомним, теперь уже бывший мэр города Борис Беляев назначен и.о. вице–премьера правительства – министра ЖКХ Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

Олег Фролов родился 16 января 1978 года. Закончил Оренбургский государственный университет. Основную часть своей трудовой карьеры он провел на Кумертауском авиационном производственном предприятии, где прошел путь от мастера участка до заместителя управляющего директора по персоналу и социальному развитию. В 2006-2008 годах Олег Фролов работал главным конструктором, начальником управления стратегического маркетинга, начальником управления маркетинга машиностроительного завода «Искра». 23 мая текущего года был назначен заместителем главы администрации по социальной и кадровой политике.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Бывший мэр Кумертау Борис Беляев назначен новым вице-премьером Башкирии
Политика
Бывший мэр Кумертау Борис Беляев назначен новым вице-премьером Башкирии
Мэр города Кумертау Борис Беляев уволился по собственному желанию
Политика
Мэр города Кумертау Борис Беляев уволился по собственному желанию
Олег Олейник назначен замминистра внутренних дел по Башкирии
Политика
Олег Олейник назначен замминистра внутренних дел по Башкирии
Юлай Ильясов возглавит администрацию Куюргазинского района
Политика
Юлай Ильясов возглавит администрацию Куюргазинского района
Шамиль Абдраков возглавил управление культуры Уфы
Культура
Шамиль Абдраков возглавил управление культуры Уфы
Олег Ющенко возглавил ГИБДД по Уфе
Человек и закон
Олег Ющенко возглавил ГИБДД по Уфе
Юрий Мельников возглавил Минтруда Башкирии
Политика
Юрий Мельников возглавил Минтруда Башкирии
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев
Общество
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: