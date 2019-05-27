Олег Фролов возглавил администрацию города Кумертау

Администрацию города Кумертау, до принятия решения депутатами местного совета, возглавил Олег Фролов. Напомним, теперь уже бывший мэр города Борис Беляев назначен и.о. вице–премьера правительства – министра ЖКХ Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.





Олег Фролов родился 16 января 1978 года. Закончил Оренбургский государственный университет. Основную часть своей трудовой карьеры он провел на Кумертауском авиационном производственном предприятии, где прошел путь от мастера участка до заместителя управляющего директора по персоналу и социальному развитию. В 2006-2008 годах Олег Фролов работал главным конструктором, начальником управления стратегического маркетинга, начальником управления маркетинга машиностроительного завода «Искра». 23 мая текущего года был назначен заместителем главы администрации по социальной и кадровой политике.