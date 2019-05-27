В Башкирии вице-мэров по предпринимательству будут согласовывать с бизнес-сообществом
Кандидатов на должности вице-мэров по предпринимательству, которую планируют ввести во всех 63 муниципалитетах Башкирии, будут согласовывать с организациями бизнеса — «Деловой Россией» и «Опорой России», заявил сегодня на оперативном совещании в правительстве врио главы республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
В субботу на встрече с малым и средним бизнесом он предложил ввести в муниципалитетах новую должность — куратора предпринимательства в ранге замглавы администрации. Расходы на оплату новой штатной единицы возьмет на себя республиканский бюджет.
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Радий Хабиров попросил продумать форму согласования кандидата на эту должность с бизнес-сообществом. «Важно, чтобы этот кандидат был рукопожатный человек для этой бизнес-среды»,— отметил он.