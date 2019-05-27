В Башкирии вице-мэров по предпринимательству будут согласовывать с бизнес-сообществом

Кандидатов на должности вице-мэров по предпринимательству, которую планируют ввести во всех 63 муниципалитетах Башкирии, будут согласовывать с организациями бизнеса — «Деловой Россией» и «Опорой России», заявил сегодня на оперативном совещании в правительстве врио главы республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.





В субботу на встрече с малым и средним бизнесом он предложил ввести в муниципалитетах новую должность — куратора предпринимательства в ранге замглавы администрации. Расходы на оплату новой штатной единицы возьмет на себя республиканский бюджет.

«Да, может это и излишне — порождение бюрократии. Но мы хотим для вас создать человека, который занимается только развитием предпринимательства»,— прокомментировал сегодня Радий Хабиров свою инициативу. Он отметил, что в отличие от уполномоченного по защите прав предпринимателей у вице-мэра по предпринимательству будет «другой функционал — создание именно среды (для развития предпринимательства), а не только защита предпринимательства».

Радий Хабиров попросил продумать форму согласования кандидата на эту должность с бизнес-сообществом. «Важно, чтобы этот кандидат был рукопожатный человек для этой бизнес-среды»,— отметил он.