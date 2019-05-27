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Радий Хабиров опустился на 7 строчку в рейтинге глав регионов

Добавлено: 27.05.19
Просмотров: 107
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров опустился на 7 строчку в рейтинге глав регионов

Врио главы Башкирии Радий Хабиров опустился на одну строчку ниже в рейтинге топ-20 руководителей регионов России. Если раньше он находился на 6 месте, то теперь занял 7. Вместо него на этой строчке теперь находится глава Челябинской области Алексей Текслер. Рейтинг составила независимая аналитическая компания «Медиалогия» по данным актуальным на апрель 2019 года, сообщает сайт Newsbash.ru.

Лидерами в этом месяце стали мэр Москвы Сергей Собянин, Рамзан Кадыров – глава Чеченской республики и губернатор московской области Андрей Воробьев. Рейтинг строится на основе количества упоминаний глав регионов России в СМИ и социальных сетях. При составлении рейтинга учитывается влиятельность источника информации, позитивный, негативный или нейтральный характер упоминания объекта в сообщении, роль объекта в сообщении и наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

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