В Башкирии усилят контроль за незаконной добычей полезных ископаемых

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров сообщил о намерении ужесточить меры в отношении предпринимателей, не соблюдающих нормы добычи полезных ископаемых. По его словам, несмотря на деятельность в этом направлении, все еще существуют бизнесмены, которые не предоставляют отчетность, не платят налоги и не соблюдают лицензионные требования, сообщает сайт Newsbash.ru.





Врио руководителя республики отметил, что размер штрафов, которые накладываются на коммерсантов, не соразмерен с прибылью, которую они получают. Радий Хабиров рассказал о планах выйти с таким предложением на федеральный уровень.

Врио Главы РБ также обратился к жителям Башкирии, призвав писать ему в соцсетях о фактах незаконной добычи полезных ископаемых.





«С того дня, когда мы объявили войну всем, кто незаконно промышлял в наших карьерах, в разы увеличилось количество рейдов, суммы выявленного ущерба, количество возбужденных дел. Но этого пока недостаточно. Слабых мест еще много, как и тех, кто не поверил в серьезность наших намерений. Как всегда, прошу вашей помощи. Мы это обязательно остановим. С вашей помощью – быстрее», - написал Радий Хабиров.

С начала года в регионе приостановили действие 46 лицензий по добыче строительного камня. Доходы от штрафов превысили 35 млн рублей, увеличив поступления в бюджет от недропользования на 22 процента.