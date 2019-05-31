Уфимскому аэропорту официально присвоено имя Мустая Карима
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С 31 мая уфимский аэропорт официально носит имя писателя Мустая Карима. Указ о переименовании воздушной гавани появился на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, что акцию «Великие имена России» запустили по всей стране в прошлом году. Ее смысл заключался в том, чтобы назвать «безымянные» аэропорты в честь выдающихся уроженцев регионов. Уфимцы выбирали между Мустаем Каримом, Мусой Гареевым и Салаватом Юлаевым.
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