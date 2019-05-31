В Башкирии обсудили развитие горнолыжного центра «Мраткино»
Комментарии (0)
Загрузка...
31 мая в Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров провел совещание по вопросу развития горнолыжного центра «Мраткино» в Белорецком районе. Инициатором проекта по созданию всесезонного семейного курорта на базе «Мраткино» выступила группа компаний «Садовое кольцо», сообщает сайт Newsbash.ru.
– Сегодня этот центр живёт активной жизнью зимой, когда появляется возможность организовать горнолыжные трассы, тюбинг, снегоходы и т.д., – сказал председатель совета директоров компании Сергей Колунов. – Но нам бы хотелось, чтобы этот комплекс работал круглогодично.Как отметил глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов, проект позволит Белорецку развивать многоукладную экономику. Инвестор готов культивировать в «Мраткино» такие виды спорта и активного отдыха, как горные велосипеды, водные лыжи, рыбалка, плавание и другие летние развлечения. Одновременно планируется построить ряд гостиниц с соответствующей инфраструктурой. Объём частных инвестиций ожидается на уровне 6 млрд рублей в течение двух-трёх лет.
– Нам интересно такое серьёзное развитие комплекса. Впечатляет объём инвестиций, – отметил Радий Хабиров. – Нужно подготовить пакет необходимых документов для утверждения инвестиционного проекта, а также предусмотреть возможность привлечения федерального финансирования.По прогнозам инвесторов, новый проект создаст дополнительные рабочие места. В связи с этим Глава региона поручил рассмотреть подготовку профильных кадров для работы в туристическом комплексе из числа местных жителей.
Читайте также
Общество
В Сибае дети с особенностями развития представили Хабирову проект своего центра
Спорт
В Белорецке на горе Мраткино прошел фестиваль «Куянфест»
Спорт
В Белорецке прошли этапы Кубка России по горнолыжному спорту
Спорт
В горнолыжном комплексе Абзаково Белорецкого района открыли новый подъемник
Экономика
Белорецкий район посетил министр экономического развития Сергей Новиков
Общество
В Белорецке реконструкцию стадиона завершат к октябрю 2018 года
Общество
В Белорецком районе открыли мост через реку Нура
Общество
Канатная дорога и твёрдое топливо: На новые инвестпроекты в Башкирии потратят миллиарды рублей