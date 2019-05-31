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В Башкирии обсудили развитие горнолыжного центра «Мраткино»

Добавлено: 31.05.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии обсудили развитие горнолыжного центра «Мраткино»

31 мая в Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров провел совещание по вопросу развития горнолыжного центра «Мраткино» в Белорецком районе. Инициатором проекта по созданию всесезонного семейного курорта на базе «Мраткино» выступила группа компаний «Садовое кольцо», сообщает сайт Newsbash.ru.


– Сегодня этот центр живёт активной жизнью зимой, когда появляется возможность организовать горнолыжные трассы, тюбинг, снегоходы и т.д., – сказал председатель совета директоров компании Сергей Колунов. – Но нам бы хотелось, чтобы этот комплекс работал круглогодично.
Как отметил глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов, проект позволит Белорецку развивать многоукладную экономику. Инвестор готов культивировать в «Мраткино» такие виды спорта и активного отдыха, как горные велосипеды, водные лыжи, рыбалка, плавание и другие летние развлечения. Одновременно планируется построить ряд гостиниц с соответствующей инфраструктурой. Объём частных инвестиций ожидается на уровне 6 млрд рублей в течение двух-трёх лет.
– Нам интересно такое серьёзное развитие комплекса. Впечатляет объём инвестиций, – отметил Радий Хабиров. – Нужно подготовить пакет необходимых документов для утверждения инвестиционного проекта, а также предусмотреть возможность привлечения федерального финансирования.
По прогнозам инвесторов, новый проект создаст дополнительные рабочие места. В связи с этим Глава региона поручил рассмотреть подготовку профильных кадров для работы в туристическом комплексе из числа местных жителей.

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