В Башкирии учредят консульство Италии

В Башкирии появится консульство Италии. С такой инициативой выступил итальянский посол в России Паскуале Терраччано в ходе прошедшей накануне встречи с врио главы РБ Радием Хабировым, сообщает сайт Newsbash.ru.



Почетным консулом будет предприниматель, учредитель фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов.Как отметил посол, консульство будет способствовать реализации совместных проектов Италии и Башкортостана, так как итальянцы будут постоянно присутствовать в республике. В целом республика и Италия намерены расширять также и гуманитарное сотрудничество: так, в новом году в лицее №160 начнется преподавание итальянского как второго иностранного.