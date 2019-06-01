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В Башкирии учредят консульство Италии

Добавлено: 01.06.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии учредят консульство Италии

В Башкирии появится консульство Италии. С такой инициативой выступил итальянский посол в России Паскуале Терраччано в ходе прошедшей накануне встречи с врио главы РБ Радием Хабировым, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Почетным консулом будет предприниматель, учредитель фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов.

Как отметил посол, консульство будет способствовать реализации совместных проектов Италии и Башкортостана, так как итальянцы будут постоянно присутствовать в республике. В целом республика и Италия намерены расширять также и гуманитарное сотрудничество: так, в новом году в лицее №160 начнется преподавание итальянского как второго иностранного.

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