Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бурзянский район

Радий Хабиров сегодня находится в Бурзянском районе. Программа рабочей поездки насыщенная. Руководитель республики уже посетил несколько социально значимых объектов, сообщает сайт Newsbash.ru.





Так, в деревне Абдулмамбетово он осмотрел новый фельдшерско-акушерский пункт. Его возвели в конце прошлого года. ФАП обслуживает 665 человек. Кроме того, в деревне сейчас ремонтируют сельский клуб. Работы планируют завершить через месяц. Сейчас в здании идут отделочные работы. После ремонта в нем также разместятся сельсовет и библиотека.

Также Радий Хабиров посетил местную школу, в которой обучается 154 ребенка. Молодежь в деревне спортивная, говорят учителя. Есть своя хоккейная команда, а зимой всё село участвует в местных олимпийских играх. Поэтому у сельчан есть потребность в новом спортивном комплексе. И его построят. Такое поручение дал руководитель Башкортостана. В этом году ФОК спроектируют, а в следующем — приступят к строительству.