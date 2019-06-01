Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бурзянский район
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Радий Хабиров сегодня находится в Бурзянском районе. Программа рабочей поездки насыщенная. Руководитель республики уже посетил несколько социально значимых объектов, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так, в деревне Абдулмамбетово он осмотрел новый фельдшерско-акушерский пункт. Его возвели в конце прошлого года. ФАП обслуживает 665 человек. Кроме того, в деревне сейчас ремонтируют сельский клуб. Работы планируют завершить через месяц. Сейчас в здании идут отделочные работы. После ремонта в нем также разместятся сельсовет и библиотека.
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