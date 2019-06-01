Радий Хабиров побывал на сабантуе в Бурзянском районе
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Радий Хабиров в первый раз в ранге руководителя Башкортостана посетил народный праздник «Сабантуй», старт которому дан сегодня в Бурзянском районе. Его встретили народными песнями и традиционным кумысом, сообщает сайт Newsbash.ru.
Обращаясь к жителям района на башкирском языке, Радий Хабиров сказал, что бурзянская земля — один из самых красивых районов нашей республики.
«Сабантуй жители района встречают с хорошими результатами, здесь живут талантливые и трудолюбивые люди. Спасибо вам за ваш труд. Желаю вам здоровья и счастья», — сказал руководитель региона.
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