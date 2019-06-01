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Радий Хабиров побывал на сабантуе в Бурзянском районе

Добавлено: 01.06.19
Просмотров: 76
Рубрика: Политика
Теги: Бурзянский район
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Радий Хабиров побывал на сабантуе в Бурзянском районе

Радий Хабиров в первый раз в ранге руководителя Башкортостана посетил народный праздник «Сабантуй», старт которому дан сегодня в Бурзянском районе. Его встретили народными песнями и традиционным кумысом, сообщает сайт Newsbash.ru.

Обращаясь к жителям района на башкирском языке, Радий Хабиров сказал, что бурзянская земля — один из самых красивых районов нашей республики.

«Сабантуй жители района встречают с хорошими результатами, здесь живут талантливые и трудолюбивые люди. Спасибо вам за ваш труд. Желаю вам здоровья и счастья», — сказал руководитель региона.
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бурзянский район

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Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бурзянский район
Вместе с другими почетными гостями Радий Хабиров посмотрел шествие хозяйств района, концерт, состязания по национальной борьбе курэш, также понаблюдал за конными скачками, которые являются главным украшением сабантуя. Напомним, что, начиная с этого года, сабантуи в республике, по инициативе Радия Хабирова, стали безалкогольными. В минувший четверг депутаты Госсобрания приняли закон, который запрещает продажу спиртных напитков в дни проведения сабантуев в районах и городах республики, а также 27 июня в День молодежи и 1 сентября в День знаний.

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