Радий Хабиров потребовал обеспечить безопасность в детских летних лагерях
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В Башкирии открылся сезон отдыха детей в летних лагерях. В республике открыли дверь десятки профильных учреждений. О ситуации с детским отдыхом в Башкирии Радию Хабирову рассказали на еженедельной оперативке в республиканском кабмине, сообщает сайт Newsbash.ru.
Детские лагеря в Башкирии открылись уже с 1 июня. За весь период каникул отдохнуть в детских лагерях успеют десятки тысяч ребят. Однако на данный момент, по данным министерства образования, количество учреждений может снизиться. Причина банальна – отсутствие санитарных разрешений.
В период с 1 июня планируется охватить больше 11 тысяч детей. Также будут охвачены 69 тысяч детей, которые оказались в трудной ситуации. В летний период будут работать 652 оздоровительной организации. Не менее важной в организации летнего отдыха является содержание воспитательной работы. Будут созданы палаточные лагеря различной направленности: этнокультурной, экологической и так далее. Определена стоимость пребывания одного ребенка за день в лагере. В каждой смене запланированы противопожарные рейды. Все места отдыха находятся под охраной, укомплектованы медицинскими кадрами. По данным Роспотребнадзора все организации провели обработку территории. В настоящее время только 89 процентов получили санитарное заключение о соответствии всем правилам. В 5 районах менее 70% организаций получили заключения. Это может привести к снижению количества лагерей. Летняя оздоровительная кампания находится под контролем.Радий Хабиров отметил: самое главное, чтобы дети вернулись домой живыми и здоровыми. Он потребовал обеспечить безопасность детей абсолютно во всех учреждениях.
Радий Хабиров:
Смотрите, что меня интересует. Я прошу наших коллег: чтобы дети вернулись живыми и здоровыми. Вопрос безопасности – ключевой. Второе: меня интересует динамика условно с 2010 года, сколько детей у нас отдыхает каждый год. Если у нас динамика идет вверх, значит, надо подумать, что надо делать. Теперь далее: у нас много лагерей с дневным пребыванием. Меня интересует безопасность, содержание и питание. Пометьте, пожалуйста. Расскажите мне об этом в ближайшее время. Надо покопаться, чем они там занимаются. Доложите мне, как все организовано.
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