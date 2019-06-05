В Баймакском районе начали увольнять депутатов выступавших против назначения нового главы района
Комментарии (0)
Загрузка...
Депутатов Баймакского районного совета, выступивших неделю назад против назначения сити-менеджером креатуры администрации главы Башкирии — Фаниса Аминева — начали увольнять с работы, сообщает портал «Проуфу».
По информации издания, заявление об уходе по собственному желанию написал депутат, главврач Баймакской ЦРБ Альберт Тутаев, пояснив свое решение коллегам «последними событиями» и нежеланием «никого подставлять». Также после вызова к руководству был уволен начальник Баймакского почтамта Шамил Нигматуллин. В администрации Баймакского района начата проверка Контрольно-счетной палаты, отмечает издание.
Читайте также:В Баймаке годовалый ребенок получил переломы упав с 4 этажа
Карикатура: Камиль Бузыкаев
Читайте также
Политика
Руслан Гилязетдинов утвержден на должность главы Учалинского района
Политика
Глава Дюртюлинского района Башкирии Ринат Хайруллин ушел в отставку
Политика
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
Политика
В Баймакском районе глава администрации района покинул свой пост
Политика
В Гафурийском районе уволился глава администрации Рамиль Бухаров
Общество
В Кармаскалинском районе назначили нового главу администрации
Общество
Директор санатория «Яктыкуль» Ильдар Нафиков возглавил Абзелиловский район
Политика
В Абзелиловском районе глава администрации Рим Сынгизов досрочно сложил полномочия