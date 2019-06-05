Хабиров призвал жителей Башкирии писать ему о некачественном ремонте дворов

«Пожалуйста, пишите мне, если что-то в ходе ремонта вас не устраивает», — обратился к своим подписчикам в соцсетях врио Главы РБ Радий Хабиров. В своем посте он сообщил о том, сколько дворовых территорий будет отремонтировано в Башкирии в этом году, и какие конкретно виды работ будут выполнены, сообщает сайт Newsbash.ru.





— Мы продолжаем активно ремонтировать дворы. Всего за это лето отремонтируем 400 территорий, на 93 из них сейчас заканчивается асфальтирование и установка бордюров, далее устанавливаем детские площадки, скамейки, урны, ведем озеленение, — поделился руководитель республики.

Радий Хабиров отметил, что ремонт дворов должен быть завершен к 1 сентября, и добавил, что за несколько в республике в порядок должны быть приведены все дворы.