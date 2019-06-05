Хабиров призвал жителей Башкирии писать ему о некачественном ремонте дворов
Комментарии (0)
Загрузка...
«Пожалуйста, пишите мне, если что-то в ходе ремонта вас не устраивает», — обратился к своим подписчикам в соцсетях врио Главы РБ Радий Хабиров. В своем посте он сообщил о том, сколько дворовых территорий будет отремонтировано в Башкирии в этом году, и какие конкретно виды работ будут выполнены, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Мы продолжаем активно ремонтировать дворы. Всего за это лето отремонтируем 400 территорий, на 93 из них сейчас заканчивается асфальтирование и установка бордюров, далее устанавливаем детские площадки, скамейки, урны, ведем озеленение, — поделился руководитель республики.
Читайте также
Политика
Радий Хабиров поручил усилить пропаганду экологических субботников
ЖКХ
В Башкирии по программе "Башкирские дворики" в 2019 году отремонтируют 480 дворов
Политика
В Башкирии на ремонт дворов затратят 1,7 миллиарда
Политика
В Башкирии детские площадки не будут приняты если в них будет отсутствовать мягкое покрытие
Политика
Радий Хабиров поручил провести собрания по ремонту подъездов
Политика
Кумертау получит необходимую технику для ремонта дорог
Политика
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ
Политика
Радий Хабиров назвал одну из важнейших задач