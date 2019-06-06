Жители Башкирии 8 сентября проголосуют на выборах Главы республики и депутатов сельских советов
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Главным политическим событием 2019 года станут выборы главы Башкортостана, которые назначены на 8 сентября. В этот день также пройдут дополнительные выборы в Госсобрание по двум округам и представительные органы местного самоуправления, сообщает сайт Newsbash.ru.
Всего предстоит заместить 7354 депутатских мандата. Председатель Центризбиркома Башкортостана Илона Макаренко на пресс – конференции в агентстве «Башинформ» рассказала, что 8 сентября в республике будет работать 3435 избирательных участков, их них 3397 стационарных.
«Для избирательных комиссий ставится задача обеспечения законности при проведении выборов, защиты и гарантии избирательных прав граждан. Каждый организатор выборов должен работать в строгом соответствии с законом. Только тогда мы сможем обеспечить проведение честных и легитимных выборов. Поэтому необходимо искоренять даже намеки на нарушение избирательного законодательства, с чьей бы стороны они не исходили. Через это мы должны укрепить доверие граждан к выборам и к итогам голосования», — отметила Илона Макаренко.Председатель ЦИК Башкирии считает, что свою лепту в проведение чистых выборов должны внести и представители политических партий. В составе участковых избирательных комиссии представлены 18 политических партий. Это более 18 тысяч членов УИК, что составляет свыше 64% от общего количества.
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