Радий Хабиров огласил амбициозную программу, которую внедрят в муниципалитетах

Мы спасем жизни детей, научив их плавать, заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров, выступая на сессии «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход» в рамках ПМЭФ-2019. На сессии также присутствовали заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.







«Республика у нас – огромная, и в некоторых сельских районах нет муниципальных бассейнов. К определенному моменту, в довольно низкие сроки у нас не будет ни оного муниципалитета, где не будет бассейна. Это наша амбициозная программа, которую мы сейчас разрабатываем. А потом мы начнем учить плавать. Тем самым мы спасем их жизни», — сказал Радий Хабиров. Он напомнил, что в прошлом году в республике утонуло более 60 детей.

По мнению Радия Хабирова, лучшее, что сейчас можно дать детям – это спорт. В Башкирии действует программа «Борьба в школы». Более чем в 10 школах уже появились тренеры и соответствующее оборудование. Причём, особенных вложений борьба не требует. Но самая большая проблема – подготовка тренеров. Старая плеяда уходит, а на подготовку новых нужны средства и современные методики, и это – проблема.Радий Хабиров напомнил, что 9 июля в Башкирии открываются международные детские игры и пригласил присутствующих в Уфу.