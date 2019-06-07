В России снизят стоимость жизненно важных препаратов
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Президент Владимир Путин подписал закон о необходимости снижать стоимость жизненно необходимых и важных препаратов (ЖНВЛП) в России, если их цена снизилась в валюте в стране производителя или если подешевели референтые медикаменты, сообщается на сайте Кремля, сообщает сайт Newsbash.ru.
Согласно документу, зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на лекарство может быть увеличена только раз в год, а снижена неограниченное число раз в установленных законом случаях. Порядок перерегистрации стоимости будет утвержден правительством. Следить за соблюдением законодательства будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
В перечне ЖНВЛП числятся 616 лекарственных веществ. Их стоимость определяет государство, производители лишь подают свои заявки с указанием желаемой цены.
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