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В России снизят стоимость жизненно важных препаратов

Добавлено: 07.06.19
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Рубрика: Политика
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В России снизят стоимость жизненно важных препаратов

Президент Владимир Путин подписал закон о необходимости снижать стоимость жизненно необходимых и важных препаратов (ЖНВЛП) в России, если их цена снизилась в валюте в стране производителя или если подешевели референтые медикаменты, сообщается на сайте Кремля, сообщает сайт Newsbash.ru.

Согласно документу, зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на лекарство может быть увеличена только раз в год, а снижена неограниченное число раз в установленных законом случаях. Порядок перерегистрации стоимости будет утвержден правительством. Следить за соблюдением законодательства будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

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О планах властей отрегулировать цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства стало известно в начале декабря. Тогда сообщалось, что стоимость иностранных препаратов будет определяться исходя из их цены в стране производителя, а также в Бельгии, Венгрии, Греции, Испании, Нидерландах, Польше, Франции, Чехии, Румынии, Словакии и Турции. В Минздраве отмечали, что перечисленные государства «имеют сопоставимый с Россией уровень развития экономики».

В перечне ЖНВЛП числятся 616 лекарственных веществ. Их стоимость определяет государство, производители лишь подают свои заявки с указанием желаемой цены.

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