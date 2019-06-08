Прокурор Башкирии Андрей Назаров освобожден от занимаемой должности
Владимир Путин освободил государственного советника юстиции 2 класса Андрея Назарова от должности прокурора Башкортостана и назначил его прокурором Курганской области на пятилетний срок, сообщает сайт Newsbash.ru.
В Башкирии Назаров проработал более шести лет. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, за период его деятельности во главе надзорного ведомства прокуроры добились выплаты более 3 млрд. рублей заработной платы. В 2013 году было выплачено 404 миллионов рублей, в 2018 году эта сумма возросла до 754 миллионов рублей.
Одной из важных задач Андрей Иванович определил повышение качества расследования уголовных дел. Количество нарушений, выявленных прокурорами в следствии, возросло почти наполовину. Как результат, число дел, возвращенных судом на дополнительное расследование снизилось более чем на треть, а число оправданных судами лиц уменьшилось на 60%.
Прокуратура Республики Башкортостан стала одной из первых в России, кто стал активно применять законодательство о контроле расходов и доходов чиновников. Всего надзорным ведомством предъявлено в суд 13 исковых заявлений об изъятии имущества, приобретенного на неустановленные доходы, общей стоимостью 187 млн руб. По 11 рассмотренным искам в доход государства обращены объекты стоимостью 132 млн руб. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в отношении 5 глав администраций муниципальных районов и городов республики, 9 глав муниципалитетов и городов сложили полномочия.