Прокурор Башкирии Андрей Назаров освобожден от занимаемой должности

Владимир Путин освободил государственного советника юстиции 2 класса Андрея Назарова от должности прокурора Башкортостана и назначил его прокурором Курганской области на пятилетний срок, сообщает сайт Newsbash.ru.





В Башкирии Назаров проработал более шести лет. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, за период его деятельности во главе надзорного ведомства прокуроры добились выплаты более 3 млрд. рублей заработной платы. В 2013 году было выплачено 404 миллионов рублей, в 2018 году эта сумма возросла до 754 миллионов рублей.

Благодаря требовательности прокуратуры увеличен объем средств, выделяемых на приобретение и строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 560 миллионов рублей в 2013 году до 708 миллионов рублей в 2018 г.). В результате 4605 лиц указанной категории обеспечены жилыми помещениями. По материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел по фактам выделения сиротам непригодного жилья, в том числе в Белокатайском, Белорецком районах, городе Октябрьский.Одной из важных задач Андрей Иванович определил повышение качества расследования уголовных дел. Количество нарушений, выявленных прокурорами в следствии, возросло почти наполовину. Как результат, число дел, возвращенных судом на дополнительное расследование снизилось более чем на треть, а число оправданных судами лиц уменьшилось на 60%.

Прокуратура Республики Башкортостан стала одной из первых в России, кто стал активно применять законодательство о контроле расходов и доходов чиновников. Всего надзорным ведомством предъявлено в суд 13 исковых заявлений об изъятии имущества, приобретенного на неустановленные доходы, общей стоимостью 187 млн руб. По 11 рассмотренным искам в доход государства обращены объекты стоимостью 132 млн руб. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в отношении 5 глав администраций муниципальных районов и городов республики, 9 глав муниципалитетов и городов сложили полномочия.