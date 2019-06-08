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Заместитель главы Стерлитамака набросился в соцсетях с критикой на продавцов пива

Добавлено: 08.06.19
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Рубрика: Политика
Теги: Стерлитамакский район
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Заместитель главы Стерлитамака набросился в соцсетях с критикой на продавцов пива

Замглавы Стерлитамака Альберт Шайхутдинов опубликовал гневный пост на своей странице в соцсети. Чиновник раскритиковал предпринимателей, которые используют различные уловки для продажи пива в ночное время, сообщает сайт Newsbash.ru.

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- Не секрет, что в пивнушках работают подлецы и продолжают продавать пиво круглосуточно, просто бутылку не закрывают - отдают открытой, а крышку дают в руки, - пишет г-н Шайхутдинов. - Таким образом, это не продажа пива, а просто употребление, якобы, на месте. Не даром все пивнушки резко стали именоваться бистро или кафе... Жулики. Придёт время, прекратим эту порочную практику. Надо дождаться поправок. Когда-нибудь ответят эти горе-коммерсанты за слезы матерей спившихся детей, мужей...

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