Радий Хабиров посетил Сабантуй в Баймакском районе

Радий Хабиров поздравил жителей Баймакского района с окончанием весенних полевых работ. Сегодня, 8 июня, в ходе рабочей поездки врио Главы РБ побывал на народном празднике «Сабантуй-2019», сообщает сайт Newsbash.ru.





На празднике руководитель республики вручил госнаграды ветеранам сельхозпроизводства.

– Баймакский район очень близок и дорог нам. Природа здесь красивая, а история богатая. 100 лет назад село Темясово было первой столицей нашей республики, – сказал Радий Хабиров. – Здесь живут прекрасные, трудолюбивые, хорошие люди. И я хочу сегодня поблагодарить вас за существенный вклад в развитие Башкортостана, за ваш добросовестный труд. Желаю всем хорошего праздника, здоровья, благополучия, успехов!

Программа праздника включала в себя парад передовиков агропромышленного комплекса, выступления творческих коллективов, конкурсы, конные и спортивные соревнования. В Сабантуе приняли участие представители муниципалитета-побратима – Илишевского района, а также посёлка Нижнесортымский Ханты-Мансийского автономного округа и села Плешаново Оренбургской области, с которыми у Баймакского района также установлены побратимские отношения.Кроме того, Радий Хабиров посетил детский сабантуй, осмотрел юрты предприятий, учреждений и фермерских хозяйств, состязания по национальной борьбе куреш, пообщался с жителями района.