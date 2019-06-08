Радий Хабиров посетил Сабантуй в Баймакском районе
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Радий Хабиров поздравил жителей Баймакского района с окончанием весенних полевых работ. Сегодня, 8 июня, в ходе рабочей поездки врио Главы РБ побывал на народном празднике «Сабантуй-2019», сообщает сайт Newsbash.ru.
На празднике руководитель республики вручил госнаграды ветеранам сельхозпроизводства.
– Баймакский район очень близок и дорог нам. Природа здесь красивая, а история богатая. 100 лет назад село Темясово было первой столицей нашей республики, – сказал Радий Хабиров. – Здесь живут прекрасные, трудолюбивые, хорошие люди. И я хочу сегодня поблагодарить вас за существенный вклад в развитие Башкортостана, за ваш добросовестный труд. Желаю всем хорошего праздника, здоровья, благополучия, успехов!
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Кроме того, Радий Хабиров посетил детский сабантуй, осмотрел юрты предприятий, учреждений и фермерских хозяйств, состязания по национальной борьбе куреш, пообщался с жителями района.
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