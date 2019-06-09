Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров в Баймакском районе посетил золотодобывающее предприятие ООО «Таналык»

Радий Хабиров в Баймакском районе посетил золотодобывающее предприятие ООО «Таналык»

Добавлено: 09.06.19
Просмотров: 30
Рубрика: Политика
Теги: Баймакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров в Баймакском районе посетил золотодобывающее предприятие ООО «Таналык»

Врио главы Башкирии побывал с рабочим визитом в Баймакском районе. В частности, Радий Хабиров посетил ООО «Таналык», которое занимается добычей золота, сообщает сайт Newsbash.ru.

На предприятие жаловались местные жители. Они утверждали, что из-за золотодобычи обмелела река Таналык. Генеральный директор компании Станислав Горбатенко лично отчитался перед Радием Хабировым. По его словам, на предприятии организована замкнутая система водоснабжения. Химических веществ они не используют, а дебит воды на входе и выходы одинаков. Кроме того, в прошлом году ООО «Таналык» проверяли надзорные органы, серьезных нарушений они не нашли.

Радий Хабиров посетил Сабантуй в Баймакском районе

Читайте также:

Радий Хабиров посетил Сабантуй в Баймакском районе
Что касается рекультивации местности, она будет проведена в 2021 году, когда закончится лицензия. Сейчас предприятие частично восстанавливает участки, которые выведены из обращения.ООО «Таналык» занимает добычей россыпного золота на Таналыкском и Султановском месторождениях. В прошлом году было обработано 520 тысяч кубометров песка, добыто 18 килограммов золота.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Бурзянском районе идёт строительство ангара для лесопиления
Экономика
В Бурзянском районе идёт строительство ангара для лесопиления
В Зианчуринском районе Радий Хабиров поддержал старания овцеводов
Политика
В Зианчуринском районе Радий Хабиров поддержал старания овцеводов
В Сибае дети с особенностями развития представили Хабирову проект своего центра
Общество
В Сибае дети с особенностями развития представили Хабирову проект своего центра
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бурзянский район
Политика
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бурзянский район
В Белебеевском районе с рабочим визитом побывал Радий Хабиров
Политика
В Белебеевском районе с рабочим визитом побывал Радий Хабиров
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Караидельский район
Общество
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Караидельский район
Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции дороги Старосубхангулово – Мраково в Кугарчинском районе
Политика
Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции дороги Старосубхангулово – Мраково в Кугарчинском районе
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Аскинский и Бураевский районы
Политика
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Аскинский и Бураевский районы
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: