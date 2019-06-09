Радий Хабиров в Баймакском районе посетил золотодобывающее предприятие ООО «Таналык»
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Врио главы Башкирии побывал с рабочим визитом в Баймакском районе. В частности, Радий Хабиров посетил ООО «Таналык», которое занимается добычей золота, сообщает сайт Newsbash.ru.
На предприятие жаловались местные жители. Они утверждали, что из-за золотодобычи обмелела река Таналык. Генеральный директор компании Станислав Горбатенко лично отчитался перед Радием Хабировым. По его словам, на предприятии организована замкнутая система водоснабжения. Химических веществ они не используют, а дебит воды на входе и выходы одинаков. Кроме того, в прошлом году ООО «Таналык» проверяли надзорные органы, серьезных нарушений они не нашли.
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