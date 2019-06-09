Радий Хабиров в Баймакском районе посетил ряд недостроенных лбъектов

Накануне в ходе рабочей поездки в Баймакский район Радий Хабиров посетил недостроенные объекты. Один из них – здание в центре Баймака по улице Юбилейной, сообщает сайт Newsbash.ru.





Его возведение началось 17 лет назад. Здесь планировалось разместить Дом правосудия, который бы объединил судебные и правоохранительные органы района. Но в 2005 году строительство было приостановлено из-за нехватки финансовых средств, и с тех пор никакие работы на объекте не велись.

По словам руководства района, здание можно перепрофилировать под нужды дополнительного образования, разместив здесь «Кванториум», центр детского творчества, различные кружки и секции. Для подготовки проектно-сметной документации необходимо 7,3 млн рублей. Руководитель республики отметил, что средства из бюджета будут выделены, и поручил муниципалитету совместно с Госстроем РБ до конца года выполнить проектные работы, чтобы уже в 2020 году приступить к завершению строительства.

Ещё один долгострой – стадион «Труд», возведение которого началось шесть лет назад. Но в эксплуатацию он так и не был введен. Согласно обращению жителей, зарегистрированному в системе «Инцидент», с 2014 года объект, в который вложено 80 млн рублей, простаивает, периодически подвергаясь нападениям вандалов.



Радий Хабиров поручил выделить необходимые средства на подготовку совместно с Госстроем РБ проектной документации, а в следующем году приступить к завершению строительных работ и благоустройству территории.