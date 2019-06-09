20 июня 2019 года состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным»

20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», сообщает сайт Newsbash.ru.





Об этом сегодня, 9 июня, сообщила пресс-служба Кремля.



Традиционная прямая линия состоится в 17-й раз. Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.





Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.Обращения к «Прямой линии» принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к Президенту России, записав видеоролик.Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва – Путину» и «ОК Live».Вопросы принимаются начиная с 8:00 московского времени 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы Президенту в ходе прямого эфира.Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.

С 9 июня вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение «Москва – Путину».



Официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.



20 июня на сайте Программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.



В 2018 году прямая линия продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более двух миллионов обращений, президент успел ответить на 73 из них.