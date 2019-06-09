Радий Хабиров в Баймакском районе посетил литейно-механический завод

Врио Главы Башкирии осмотрел производственные площадки литейно-механического завода в Баймаке. На предприятии проведена серьёзная модернизация, приобретено оборудование для литейного и механического цехов, внедрены новые технологии. На сегодняшний день здесь работает 450 человек, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам гендиректора, мощности завода недозагружены, в том числе из-за малого количества заказов. Радий Хабиров поручил инвестиционному блоку Правительства РБ провести переговоры с крупными промышленными холдингами для выстраивания долгосрочных партнёрских отношений с данным предприятием. Также руководитель региона пригласил руководство литейно-механического завода на «Инвестчас», чтобы обсудить программы его дальнейшего развития.

Помимо этого, Радий Фаритович обсудил с руководством «Семеновского рудника» перспективы развития компании. Врио Главы Башкирии обратил внимание на необходимость последующей рекультивации территории. Также по поручению руководителя республики, с энергетиками Башкирии прорабатывается вопрос строительства подстанции мощностью 13 МВт для обеспечения предприятия электроэнергией.Фото: Глава РБ