В Башкирии каждый район должен быть обеспечен поливальной машиной
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства предложил в каждый район купить поливальную машину для борьбы с пылью на дорогах, сообщает сайт Newsbash.ru.
Он отметил, что эта идея пришла к нему после посещения Баймакского района, где Радий Хабиров увидел, что в Баймаке очень пыльно и удивился, что у главы муниципалитета нет оборудования для борьбы с этим положением.
«Там очень много пыли, я на это всегда обращал внимание, этому есть и объективные причины. Но меня что смутило – я спросил у главы: “У вас есть поливальная машина?», он говорит, что нет. У него одна есть, которая принадлежит коммерческой организации, которая, соответственно, по контракту исполняет работы по устройству, по уборке территории, а своей машины нет. Вот я вас прошу, я давал об этом поручение в министерство», – настойчиво попросил Радий Хабиров.Врио главы добавил, что в каждом районе достаточно одной машины, чтобы она поливала «хотя бы центральные улицы».
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