Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Жители Башкирии пока не увидят на улицах городов новые автобусы от "Нефаз"

Жители Башкирии пока не увидят на улицах городов новые автобусы от "Нефаз"

Добавлено: 10.06.19
Просмотров: 61
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Жители Башкирии пока не увидят на улицах городов новые автобусы от "Нефаз"

В Башкирии полгода назад назад началась реформа общественного транспорта. Нелегалов убрали с маршрутов, а для «Башавтотранса» заказали новые автобусы, сообщает сайт Newsbash.ru.

С последним вышла небольшая накладка. Как пояснил на оперативном совещании Радий Хабиров, новые автобусы решили закупить у местного завода «НефАЗ», но предприятие не успевает выполнить заказ к концу года.

В Башкирии озвучили дату поставки новых маршрутных автобусов

Читайте также:

В Башкирии озвучили дату поставки новых маршрутных автобусов
По словам врио главы Башкирии, у «НефАЗа» слишком много других заказов.
«Их автобусами заинтересовались субъекты РФ, только Москва заказала 400 автобусов, Казань 200. Завод просто не успевает поставить нам вовремя. Мы могли расторгнуть контракт, но решили поддержать нашего производителя. Да, эти автобусы уже должны были бегать. Прошу всех потерпеть», – обратился к пассажирам Радий Хабиров.
По уточненным данным, 589 новых автобусов Башкирия получит к 2020 году.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Радий Хабиров поставил задачу "Башавтотрансу" до 1 сентября покрыть все маршруты Башкирии
Политика
Радий Хабиров поставил задачу "Башавтотрансу" до 1 сентября покрыть все маршруты Башкирии
В Башкирии озвучили дату поставки новых маршрутных автобусов
Политика
В Башкирии озвучили дату поставки новых маршрутных автобусов
В Башкирии займутся улучшением качества пассажирских перевозок
Политика
В Башкирии займутся улучшением качества пассажирских перевозок
В Башкирии в школы поступят 35 новых автобусов
Образование
В Башкирии в школы поступят 35 новых автобусов
В Абзелиловском районе четыре школы получили новые автобусы
Образование
В Абзелиловском районе четыре школы получили новые автобусы
«Башавтотранс» намерен закупить сто вместительных автобусов для Уфы
Экономика
«Башавтотранс» намерен закупить сто вместительных автобусов для Уфы
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
Политика
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
Водители маршруток в Башкирии дали свои советы по борьбе с нелегальными перевозчиками
Общество
Водители маршруток в Башкирии дали свои советы по борьбе с нелегальными перевозчиками
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: