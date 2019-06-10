Жители Башкирии пока не увидят на улицах городов новые автобусы от "Нефаз"

В Башкирии полгода назад назад началась реформа общественного транспорта. Нелегалов убрали с маршрутов, а для «Башавтотранса» заказали новые автобусы, сообщает сайт Newsbash.ru.





С последним вышла небольшая накладка. Как пояснил на оперативном совещании Радий Хабиров, новые автобусы решили закупить у местного завода «НефАЗ», но предприятие не успевает выполнить заказ к концу года.

«Их автобусами заинтересовались субъекты РФ, только Москва заказала 400 автобусов, Казань 200. Завод просто не успевает поставить нам вовремя. Мы могли расторгнуть контракт, но решили поддержать нашего производителя. Да, эти автобусы уже должны были бегать. Прошу всех потерпеть», – обратился к пассажирам Радий Хабиров.

По словам врио главы Башкирии, у «НефАЗа» слишком много других заказов.По уточненным данным, 589 новых автобусов Башкирия получит к 2020 году.