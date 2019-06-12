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Радий Хабиров в рамках «Часа глав» провел встречу с главами Нуримановского района и Межгорья

Добавлено: 12.06.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров в рамках «Часа глав» провел встречу с главами Нуримановского района и Межгорья

11 июня в Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров в рамках «Часа глав» встретился с руководителями Нуримановского района и города Межгорье. В ходе встреч обсуждались социально-экономическое положение муниципалитетов, актуальные вопросы развития территорий, перспективные инвестиционные проекты, планы по строительству инфраструктурных и социальных объектов, сообщает сайт Newsbash.ru.

Глава Нуримановского района Азамат Нусратуллин представил основные экономические показатели муниципалитета, отметив положительную динамику в сравнении с прошлогодними значениями, а также рассказал о крупных агропромышленных проектах, реализуемых в районе.

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Радий Хабиров также обсудил с Азаматом Нусратуллиным вопросы развития социальной сферы, образования и здравоохранения. В их числе – строительство новых школ в райцентре Красная Горка и деревне Первомайск, а также укрепление материальной базы медицинских учреждений.

И.о. главы администрации Межгорья Илья Терехов сообщил, что в настоящее время прорабатываются варианты диверсификации местной экономики и возможности привлечения инвестиций. Так, на территории муниципалитета имеются разведанные залежи диабаза. Горная порода применяется в производстве строительных материалов, а также изготовлении минеральной ваты. Это одно из перспективных направлений для инвесторов. Кроме того, новое производство позволит создать дополнительные рабочие места и привлечь дополнительные доходы в местный бюджет.

В городе развивается социальная инфраструктура. В частности, в Межгорье создана хорошая спортивная база. В начале 2019 года после реконструкции открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Ведётся проектирование новой лыжероллерной трассы.

В ходе встречи был принят ряд важных решений, в том числе по строительству в городе новых очистных сооружений, которые будут способствовать снижению тарифной нагрузки на жителей, а также ремонту автомобильных дорог.

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