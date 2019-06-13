Сания Тимасова стала пятым кандидатом выдвинувшим свою кандидатуру на пост Главы Башкирии
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В Башкирии объявлен пятый кандидат на пост главы региона. Со своим представителем на выборах определилась партия «Зеленые», сообщает сайт Newsbash.ru.
От них в выборах будет участвовать владелица модельного агентства Сания Тимасова. Ранее она взбудоражила общественность своим заявлением, что сможет поднять с колен республику, как подняла с колен грудь после рождения двоих детей.
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