Сания Тимасова стала пятым кандидатом выдвинувшим свою кандидатуру на пост Главы Башкирии

В Башкирии объявлен пятый кандидат на пост главы региона. Со своим представителем на выборах определилась партия «Зеленые», сообщает сайт Newsbash.ru.





От них в выборах будет участвовать владелица модельного агентства Сания Тимасова. Ранее она взбудоражила общественность своим заявлением, что сможет поднять с колен республику, как подняла с колен грудь после рождения двоих детей.

Добавим, что ранее своих кандидатов выдвинули другие партии. От «Единой России» в выборах участвует Радий Хабиров, от КПРФ – Юнир Кутлугужин, от «Партии пенсионеров России» – Владимир Кобзев, от «Справедливой России» – Юрий Игнатьев. Добавим, что Евгения Куцуева, желавшая баллотироваться от партии Роста, не сможет принять участие в выборах. Партия решила не выдвигать своего кандидата, а поддержать Хабирова.