Радий Хабиров рассказал, чего боится в будущем
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Очень откровенное сообщение появилось 15 июня на личной странице Радия Хабирова в соцсети «ВКонтакте». В нем врио главы республики делится своими страхами и опасениями по поводу грядущего будущего, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Это внешне я такой суровый)) А если честно — очень боюсь. Боюсь, что не оправдаю надежд миллионов башкортостанцев. Вижу и понимаю, что республика ждет драйва, развития. Часто закрадывается мысль — а вдруг у меня не получится? Одно твёрдо обещаю — все мои силы я брошу на то, чтобы получилось. И в этом пути буду упрям (пусть даже по чьему-то мнению — чрезмерно!), но последователен, — написал Радий Хабиров.Напомним, совсем недавно врио главы республики не одобрил создание в Уфе «Парка искусств», а также посоветовал всем жителям Башкирии писать лично ему, если их что-то не устраивает.
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