Иван Сухарев выдвинут кандидатом на выборах Главы Башкирии от ЛДПР
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Кандидатом на выборах главы Башкирии от ЛДПР стал Иван Сухарев. Такое решение было принято на состоявшейся вчера внеочередной конференции регионального отделения партии. По итогам тайного голосования кандидатура Сухарева была утверждена единогласно, сообщает сайт Newsbash.ru.
Кандидат поделился основными пунктами своей предвыборной программы. Так, он намерен бороться с коррупцией, сокращать количество чиновников, привлекать инвестиции в республику, развивать промышленное производство, поддерживать сельское хозяйство, бесплатный детский и юношеский спорт, улучшать экологию.
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Напомним, конкурентами Сухарева на выборах будут действующий врио главы республики Радий Хабиров (партия «Единая Россия»), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»), Сания Тимасова («Зеленые»). Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.
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