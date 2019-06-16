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Иван Сухарев выдвинут кандидатом на выборах Главы Башкирии от ЛДПР

Добавлено: 16.06.19
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Рубрика: Политика
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Иван Сухарев выдвинут кандидатом на выборах Главы Башкирии от ЛДПР

Кандидатом на выборах главы Башкирии от ЛДПР стал Иван Сухарев. Такое решение было принято на состоявшейся вчера внеочередной конференции регионального отделения партии. По итогам тайного голосования кандидатура Сухарева была утверждена единогласно, сообщает сайт Newsbash.ru.

Кандидат поделился основными пунктами своей предвыборной программы. Так, он намерен бороться с коррупцией, сокращать количество чиновников, привлекать инвестиции в республику, развивать промышленное производство, поддерживать сельское хозяйство, бесплатный детский и юношеский спорт, улучшать экологию.

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Кроме того, Сухарев намерен перераспределить налоговые поступления, направляя по 33,3% в местные и региональный бюджеты; обязать торговые сети на 50% заполнить прилавки продукцией местных производителей; снизить стоимость жилья до 30 тысяч рублей за квадратный метр; повысить минимальную зарплату «людям труда» до 40 тысяч рублей. Матерям при рождении первого ребенка кандидат хочет выплачивать по 100 тысяч рублей. Кроме того, у Сухарева есть проект так называемых «Народных приказов». Их суть – в создании «социально-справедливой команды профессионалов разных отраслей жизнедеятельности».

Напомним, конкурентами Сухарева на выборах будут действующий врио главы республики Радий Хабиров (партия «Единая Россия»), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»), Сания Тимасова («Зеленые»). Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.

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