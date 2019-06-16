Радий Хабиров остался доволен выполненным на 80 процентов ямочным ремонтом в республике
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Врио Главы РБ Радий Хабиров написал в социальных сетях, что доволен итогами ямочного ремонта, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Я ставил задачу к 15 июня отремонтировать ямы на наших дорогах. Подводя итоги, хочу сказать, что мы справились с ней процентов на 80.
— А это — уже следующая задача, другие сроки и более серьёзные суммы. Но и с этим мы постепенно разберёмся.Радий Хабиров сообщил, что дал поручение Госкомитету по транспорту — доработать приложение «Дорожный эксперт».
— Нужно, чтобы все дороги, которые требуют капитального ремонта, собирались в одном разделе. Судьбу каждой из них мы проследим до конца.
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