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Радий Хабиров остался доволен выполненным на 80 процентов ямочным ремонтом в республике

Добавлено: 16.06.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров остался доволен выполненным на 80 процентов ямочным ремонтом в республике

Врио Главы РБ Радий Хабиров написал в социальных сетях, что доволен итогами ямочного ремонта, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Я ставил задачу к 15 июня отремонтировать ямы на наших дорогах. Подводя итоги, хочу сказать, что мы справились с ней процентов на 80.
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Руководитель республики отметил, что «не все проблемы можно решить с помощью ямочного ремонта». Где-то придется заново стелить асфальт — только так можно «вылечить» дорогу.
— А это — уже следующая задача, другие сроки и более серьёзные суммы. Но и с этим мы постепенно разберёмся.
Радий Хабиров сообщил, что дал поручение Госкомитету по транспорту — доработать приложение «Дорожный эксперт».
— Нужно, чтобы все дороги, которые требуют капитального ремонта, собирались в одном разделе. Судьбу каждой из них мы проследим до конца.

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