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Зульфиа Гайсина баллотируется на пост Главы Башкирии от партии «Яблоко»

Добавлено: 16.06.19
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Рубрика: Политика
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Зульфиа Гайсина баллотируется на пост Главы Башкирии от партии «Яблоко»

Региональное отделение партии «Яблоко» выдвинула юриста Зульфию Гайсину кандидатом на пост главы Башкирии. На внутрипартийном голосовании она получила 16 голосов из 21, сообщает сайт Newsbash.ru

Для дальнейшей борьбы в предвыборной гонке Гайсиной предстоит собрать 454 подписи муниципальных депутатов. 

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Ранее свои решения по кандидатам на выборы главы Башкирии уже приняли Всероссийская партия пенсионеров за солидарность, «Единая Россия», КПРФ, «Зеленые", ЛДПР. 

Напомним, выборы главы республики пройдут 8 сентября 2019 года. 

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