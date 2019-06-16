Зульфиа Гайсина баллотируется на пост Главы Башкирии от партии «Яблоко»
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Региональное отделение партии «Яблоко» выдвинула юриста Зульфию Гайсину кандидатом на пост главы Башкирии. На внутрипартийном голосовании она получила 16 голосов из 21, сообщает сайт Newsbash.ru.
Для дальнейшей борьбы в предвыборной гонке Гайсиной предстоит собрать 454 подписи муниципальных депутатов.
Напомним, выборы главы республики пройдут 8 сентября 2019 года.
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