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Рафис Кадыров выдвинут кандидатом на выборах главы Башкирии от партии «Патриоты России»

Добавлено: 17.06.19
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Рубрика: Политика
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Рафис Кадыров выдвинут кандидатом на выборах главы Башкирии от партии «Патриоты России»

От партии «Патриоты России» на выборы главы Башкирии выдвигается предприниматель Рафис Кадыров. Решение было принято вчера на конференции регионального отделения партии, сообщает сайт Newsbash.ru.

О своем желании участвовать в выборах бизнесмен заявлял еще в конце 2018 года, но тогда не было ясно, от какой именно партии он будет выдвигать свою кандидатуру.

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Рафису Кадырову 64 года, он – создатель финансовой группы «Восток». В 1993 году на выборах президента Башкирии Кадыров был конкурентом Муртазы Рахимова. В 2018 году он попытался стать депутатом Курултая, но не прошел в состав парламента. Напомним, на данный момент уже определены кандидаты от нескольких партий. Выборы состоятся 8 сентября.

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