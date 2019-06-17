Рафис Кадыров выдвинут кандидатом на выборах главы Башкирии от партии «Патриоты России»
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От партии «Патриоты России» на выборы главы Башкирии выдвигается предприниматель Рафис Кадыров. Решение было принято вчера на конференции регионального отделения партии, сообщает сайт Newsbash.ru.
О своем желании участвовать в выборах бизнесмен заявлял еще в конце 2018 года, но тогда не было ясно, от какой именно партии он будет выдвигать свою кандидатуру.
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