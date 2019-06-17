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Фаиль Алсынов выдвинут общественной организацией «Башкорт» кандидатом на выборах главы Башкирии

Добавлено: 17.06.19
Просмотров: 114
Рубрика: Политика
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Фаиль Алсынов выдвинут общественной организацией «Башкорт» кандидатом на выборах главы Башкирии

Общественная организация «Башкорт» выдвинула на выборы своего председателя Фаиля Алсынова. Решение принято на собрании участников организации единогласно, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Так как выдвигать кандидатов на выборы сейчас могут только политические партии (а «Башкорт» таковой не является), начаты переговоры с некоторыми партийцами. Даже если организации удастся договориться с какой-то партией, ей еще нужно будет еще собрать подписи муниципальных депутатов.

Напомним, свои кандидатуры на выборы главы Башкирии уже выставили «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Зеленые».

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