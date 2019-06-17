Фаиль Алсынов выдвинут общественной организацией «Башкорт» кандидатом на выборах главы Башкирии
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Общественная организация «Башкорт» выдвинула на выборы своего председателя Фаиля Алсынова. Решение принято на собрании участников организации единогласно, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Напомним, свои кандидатуры на выборы главы Башкирии уже выставили «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Зеленые».
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