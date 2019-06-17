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В Москве скончался уроженец Сибая Раян Матинов - член Молодежного парламента при Госдуме РФ

Добавлено: 17.06.19
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Рубрика: Политика
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В Москве скончался уроженец Сибая Раян Матинов - член Молодежного парламента при Госдуме РФ

В Москве скончался член Молодежного парламента при Госдуме РФ, член Ассоциации юристов России Раян Матинов. Ему было всего 27 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.

Раян Матинов родился в городе Сибае. Окончил Сибайский институт Башкирского государственного университета. Был ведущим специалистом-экспертом УФССП по г. Москве.

«Трагически ушел из жизни один из самых активных и перспективных наших коллег — Раян Матинов. Он был очень умным, целеустремленным, дружелюбным, общительным. Тебе бы еще жить да жить, созидать, любить, претворять намеченные смелые планы. Пусть земля тебе будет пухом, покойся с миром, Раян. Искренне соболезнуем близким и родным», — написал на своей странице депутат Госдумы РФ Зариф Байгускаров.
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Похороны планируются на утро 19 июня.
«Возле дома Раяна состоится прощание с ним, после чего повезут хоронить его в деревню Атангулово, в 20 км от Сибая. Точнее информацию сообщу в течение дня 17 июня, как будут получены все необходимые документы в Москве для отправки тела», — сообщается на странице покойного в соцсетях.
Выражаем соболезнования родным и близким Раяна Матинова.

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