Радий Хабиров поручил главам районов доработать вопрос освещения населенных пунктов Башкирии
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Исполняющий обязанности министра ЖКХ Борис Беляев на оперативном совещании правительства Башкирии озвучил доклад об улучшении наружного освещения населенных пунктов республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
По его словам, на конец 2018 году в республике работало 259 световых точек, доля освещенных улиц составляла 67%. Он также уточнил, что на ближайшие шесть в Башкирии принята республиканская программа, по итогам которой планируется достичь освещенности в 100%. Объем финансирования, отметил Борис Беляев, составляет 3,8 млрд рублей.
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В ответ на доклад врио главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что также нужно обеспечить освещения пешеходные переходы. «Чтобы к 1 сентября все у нас было идеально», – поручил он.
«По городу Уфе люди же очень много пишут, по одной из улиц <..> уж по моему полгода просят установить светофор, поэтому надо обратить на это внимание и помочь», – резюмировал Радий Хабиров, уточнив, что не будет распекать чиновников, которые отстают. «Пусть дорабатывают», – отметил врио главы.
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