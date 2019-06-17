Радий Хабиров поручил главам районов доработать вопрос освещения населенных пунктов Башкирии

Исполняющий обязанности министра ЖКХ Борис Беляев на оперативном совещании правительства Башкирии озвучил доклад об улучшении наружного освещения населенных пунктов республики, сообщает сайт Newsbash.ru.





По его словам, на конец 2018 году в республике работало 259 световых точек, доля освещенных улиц составляла 67%. Он также уточнил, что на ближайшие шесть в Башкирии принята республиканская программа, по итогам которой планируется достичь освещенности в 100%. Объем финансирования, отметил Борис Беляев, составляет 3,8 млрд рублей.

Он также доложил, что программа предусматривает освещение подходов к образовательным учреждениям. В настоящий момент осталось девять районов, в которой освещено менее 100% подходов. Это Уфа, Шаранский район, Дуванский район, Стерлитамакский, Белокатайский, Ишимбайский, Миякинский, Федоровский и Чишминский районы. Крайний срок завершения работ, напомнил Беляев, до 1 августа 2019 года.В ответ на доклад врио главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что также нужно обеспечить освещения пешеходные переходы. «Чтобы к 1 сентября все у нас было идеально», – поручил он.





«По городу Уфе люди же очень много пишут, по одной из улиц <..> уж по моему полгода просят установить светофор, поэтому надо обратить на это внимание и помочь», – резюмировал Радий Хабиров, уточнив, что не будет распекать чиновников, которые отстают. «Пусть дорабатывают», – отметил врио главы.