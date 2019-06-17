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Радий Хабиров обеспокоился проблемами вахтовиков из Башкирии

Добавлено: 17.06.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров обеспокоился проблемами вахтовиков из Башкирии

Радий Хабиров на очередной совещании в Правительстве Башкирии рассказал о том, как пообщался в Москве с вахтовиками из Башкирии. Они случайно встретились в кафе в Шереметьево и разговорились. Глава республики попросил кабмин обратить внимание на тех, кто вынужден работать вне республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

В конце еженедельного совещания Радий Хабиров рассказал историю из жизни, которая произошла с ним недавно. Руководитель региона после рабочей командировки решил зайти покушать в кафе. Там он случайно встретил вахтовиков из Башкирии.

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Радий Хабиров:
Перед посадкой в самолет решил в кафе зайти в Шереметьево. Если знаете, там есть «Крошка-картошка». Пока кушал, присели 5-6 человек ко мне. Это вахтовики, молодые ребята. Попросили сфотографироваться. Я перекинулся с ними парой фраз. Говоришь с ними – у них есть желание работать здесь. Когда доел, подходит ко мне женщина, персонал, говорит на башкирском, из Киргиз-Мияков. Много зарабатывает, да, не буду говорить сколько, у нас предприятия не всегда могут обеспечить такой заработок. Но с миграцией надо работать. Надо собираться у меня за чашкой чая, встретиться с вахтовиками. Они же все наши, живут на территориях компактно. Понять причину, что к чему. Программа развития сельских территорий – это тоже шаг к развитию. Рекомендую общаться с такими людьми и вам, коллеги.
Проблема рабочей миграции населения для региона крайне актуальна. По последним данным большой отток населения идет именно из сельской местности.

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