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Жители Башкирии пожаловались Хабирову на дороги назвав приложение "Дорожный эксперт" фикцией

Добавлено: 17.06.19
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Рубрика: Политика
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Жители Башкирии пожаловались Хабирову на дороги назвав приложение "Дорожный эксперт" фикцией

Врио Главы республики разделил «замечательное негодование» граждан с чиновниками, сообщает сайт Newsbash.ru.

На оперативном совещании в правительстве Госкомитет по транспорту представил новую версию приложения «Дорожный эксперт», которая призвана решить проблему ям на дорогах. Вторая версия приложения представлена в новом дизайне, теперь пользователи могут грузить сразу несколько фотографий, вход осуществляется посредством социальных сетей, а также люди имеют возможность поставить оценку выполненной работе. Однако Радий Хабиров заявил, что Госкомитет по транспорту не дорабатывает, зачитав жалобы жителей, оставленные на странице врио Глав Башкирии. Граждане назвали «Дорожный эксперт» фикцией.

Жители Башкирии плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт"

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Жители Башкирии плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт"
— Ямочный ремонт – это политическая задача. Ничто так не отравляет жизнь наших автомобилистов, как когда они ловят чудовищную яму. Я вчера опубликовал пост, прекрасно понимая какой шквал недовольства посыплется, но такого давно не получал. Хочу вам почитать, чтобы не я один это читал, хочу разделить с вами эту меру негодования. «В Иглино центральная улица убита от начала до конца, а про другие вообще молчу», «По Комсомольской давно ездили? Это центр города. Может, хватит людям в уши заливать, что дороги в порядке?», «Вы хоть раз спускались с Бульвара Славы по Руставели – там даже не пытались вылечить дорогу» - вот спуститесь и посмотрите. Дальше: «По улице Свердлова 32 заявки в приложении, ямы стали еще больше», — озвучил Радий Хабиров. — Вы сегодня на моей странице посидите и все отработайте. Если это сознательно делается, то это преступление.

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