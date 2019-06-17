На северо-востоке Башкирии возникла катастрофическая ситуация с рождаемостью и смертностью

Башкирия получит 1,61 трлн рублей на реализацию федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий до 2025 года». Об этом на оперативном совещании в региональном кабмине рассказал и.о. заместителя премьер-министра правительства республики – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, сообщает сайт Newsbash.ru.





Программа ставит перед собой цели сохранить доли сельского населения в стране на уровне не менее 25,3 процентов (по статистике на 2017 год в России - 25,7 процентов, в Башкирии – 37,7 процентов без учета городских поселений), достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 процентов (в 2017 году в России - 67 процентов, в Башкирии – 72,7), повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населениях до 50 процентов (в 2017 году в России – 32,6 процентов, в Башкирии – 32,4 процента).

«В настоящий момент в очереди на соцвыплаты, строительство или приобретение жилья в сельской местности состоят 4,400 семей по программе устойчивого развития сельской территории», - рассказал Фазрахманов.

«За указанный период более 10 тысяч семей улучшили свои жилищные условия - введено 830 тысяч квадратных метров жилья, построено 1,400 километров водопроводных сетей, 1,400 газопроводов, 44 ФАПов, 570 километров линий электропередач, 168 километров сельских дорог, построены 15 многофункциональных спортивных и детских площадок, реализовано 11 проектов комплексной застройки», - отчитался министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Добавим, что с 2003 по 2019 годы в Башкирии на реализацию программы было выделено 19,23 млрд рублей (5,48 млрд рублей из федерального бюджета, 7,87 млрд – из бюджета республики, а также 5,88 млрд – внебюджетные источники и местные бюджеты).В свою очередь министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова выделила проблему, которая на данный момент в республике стоит особенно остро.





«Хотелось обратить внимание на северо-восток. У нас там вопиющая ситуация, жуткая естественная убыль. Очень низкая рождаемость и высокая смертность. Просто (необходимо – прим. автора) какую-то методическую помощь оказать нашим коллегам-муниципалитетам. Вытащить их просто», - сказала Иванова.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров дал поручение кабмину региона «по максимуму выжать все из этой программы» и решить проблемы сельского населения республики.