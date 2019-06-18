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Радий Хабиров усмотрел в действиях Гостранса уголовную историю

Добавлено: 18.06.19
Просмотров: 137
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров усмотрел в действиях Гостранса уголовную историю

Вчера на оперативке в правительстве Башкирии врио главы республики поднял тему сбоев при отчетах о ремонте дорог (иногда появляется отчет о сделанном, хотя работы по факту не выполнены, яма не заделана).

Он обратился в связи с этим к главе Гостранса Тимуру Мухаметьянову.

«Я, честно говоря, далек от мысли, что это сознательная история, потому что тогда это похоже на признаки преступления, уголовно наказуемого деяния. Если вы отчитались, деньги списались, значит, их украли. Если нет – значит, программа сбоит», – отметил Радий Хабиров. Он попросил Мухаметьянова обратить на это внимание и провести соответствующую проверку.
Хабиров, напомним, также зачитал подчиненным негативные комментарии о состоянии дорог.

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