Радий Хабиров усмотрел в действиях Гостранса уголовную историю
Комментарии (0)
Загрузка...
Вчера на оперативке в правительстве Башкирии врио главы республики поднял тему сбоев при отчетах о ремонте дорог (иногда появляется отчет о сделанном, хотя работы по факту не выполнены, яма не заделана).
Он обратился в связи с этим к главе Гостранса Тимуру Мухаметьянову.
«Я, честно говоря, далек от мысли, что это сознательная история, потому что тогда это похоже на признаки преступления, уголовно наказуемого деяния. Если вы отчитались, деньги списались, значит, их украли. Если нет – значит, программа сбоит», – отметил Радий Хабиров. Он попросил Мухаметьянова обратить на это внимание и провести соответствующую проверку.Хабиров, напомним, также зачитал подчиненным негативные комментарии о состоянии дорог.
Читайте также
ЖКХ
В Башкирии с 1 июня начнутся работы по укладке щебеночных дорог
Политика
Радий Хабиров жестко высказался о закупке уборочной техники
Политика
Радий Хабиров поручил провести собрания по ремонту подъездов
Политика
Радий Хабиров привел подчиненным в пример город Мелеуз
Политика
Радий Хабиров пристыдил главу Гостранса РБ Тимура Мухаметьянова
Политика
В Башкирии усилят патрулирование дорог, а дорожники займутся выявлением проблемных участков трасс
Политика
Радий Хабиров потребовал от глав муниципалитетов предоставить график отсыпки гравием дорог к жилым домам
Политика
Радий Хабиров намерен постоянно "мониторить" ситуацию в РКБ