Без кумовства и коррупции: в Башкирии запустили кадровый конкурс «Лидеры Башкортостана»

Врио Главы республики объявил о старте кадрового конкурса «Лидеры Башкортостана». Об этом Радий Хабиров написал на своей странице в фейсбуке, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Сегодня запускаем очень важный новый проект. Он нужен нам как воздух потому, что у любого руководителя всегда есть две проблемы – где найти квалифицированных сотрудников и как отбиться от назойливых неквалифицированных. Для решения обеих мы и проводим конкурс «Лидеры Башкортостана». Смысл проекта — обеспечить справедливый отбор кандидатов, без кумовства и коррупции. Чтобы мы научились, наконец, создавать процедуры, дающие возможность просто талантливым, инициативным, но безо всякой неформальной поддержки двигаться вперед».

Руководитель региона сообщил, что финал конкурса пройдет в прямом эфире БСТ. По итогам будут отобраны 100 лучших участников.«Каждый из них получит возможность реализовать свой потенциал. Ну а мы получим профессионалов, способных помочь республике добиться прорыва. Удачи всем участникам и жду с нетерпением победителей конкурса на Тукаева, 46, будем вместе работать», — отметил врио Главы РБ.