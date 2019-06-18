Без кумовства и коррупции: в Башкирии запустили кадровый конкурс «Лидеры Башкортостана»
Комментарии (0)
Загрузка...
Врио Главы республики объявил о старте кадрового конкурса «Лидеры Башкортостана». Об этом Радий Хабиров написал на своей странице в фейсбуке, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Сегодня запускаем очень важный новый проект. Он нужен нам как воздух потому, что у любого руководителя всегда есть две проблемы – где найти квалифицированных сотрудников и как отбиться от назойливых неквалифицированных. Для решения обеих мы и проводим конкурс «Лидеры Башкортостана». Смысл проекта — обеспечить справедливый отбор кандидатов, без кумовства и коррупции. Чтобы мы научились, наконец, создавать процедуры, дающие возможность просто талантливым, инициативным, но безо всякой неформальной поддержки двигаться вперед».
«Каждый из них получит возможность реализовать свой потенциал. Ну а мы получим профессионалов, способных помочь республике добиться прорыва. Удачи всем участникам и жду с нетерпением победителей конкурса на Тукаева, 46, будем вместе работать», — отметил врио Главы РБ.
Читайте также
Политика
Два победителя конкурса «Лидеры России» из Башкирии получат по 1 млн рублей
Потребитель
В республике объявлен конкурс «Лучшие товары Башкирии-2019»
Культура
В Иглинском районе определился финалист музыкального проекта «Голос. Иглино»
Происшествия
Башкортостан поможет пострадавшим в Магнитогорске
Культура
Для VI Всемирной Фольклориады разработали логотип
Культура
В Уфе на фестивале башкирской и татарской песни выступят 36 артистов
Политика
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, каким должен быть идеальный руководитель
Культура
В Уфе выберут «Красу Башкортостана-2018»