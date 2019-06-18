"Перебор": Радий Хабиров о скандальной карикатуре Камиля Бузыкаева про казанскую трассу

Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг карикатуры башкирского художника Камиля Бузыкаева, сообщает сайт Newsbash.ru.





«Кажется пора пришла и мне вмешаться... Камиль - натура творческая. Его рисунки мне порой нравятся, но бывает, что и нет. (Меня он, кстати, тоже не жалеет). Вот тот, что про казанскую дорогу М7 - явно перебор. Можно говорить о нарывах в разных городах нашей страны, но наделять их национальными признаками считаю некорректным. Думаю, ему надо бы не спорить с этим, а просто извиниться перед нашими братьями», – заявил Радий Хабиров.

Однако, судя по всему, у Камиля Бузыкаева своя точка зрения на ситуацию, поскольку он представил на суд зрителя продолжение скандальной карикатуры

Напомним, Союз татарской молодежи «Азатлык» подал в прокуратуру на Камиля Бузыкаева из-за карикатуры, на которой изображена женщина, предлагающая секс-услуги, в калфаке и с чак-чаком в руках. По мнению представителей «Азатлыка», картинка провоцирует межнациональную рознь.