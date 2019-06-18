"Перебор": Радий Хабиров о скандальной карикатуре Камиля Бузыкаева про казанскую трассу
Комментарии (0)
Загрузка...
Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг карикатуры башкирского художника Камиля Бузыкаева, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Кажется пора пришла и мне вмешаться... Камиль - натура творческая. Его рисунки мне порой нравятся, но бывает, что и нет. (Меня он, кстати, тоже не жалеет). Вот тот, что про казанскую дорогу М7 - явно перебор. Можно говорить о нарывах в разных городах нашей страны, но наделять их национальными признаками считаю некорректным. Думаю, ему надо бы не спорить с этим, а просто извиниться перед нашими братьями», – заявил Радий Хабиров.
Читайте также:Жителей Татарстана оскорбила карикатура Камиля Бузыкаева
Однако, судя по всему, у Камиля Бузыкаева своя точка зрения на ситуацию, поскольку он представил на суд зрителя продолжение скандальной карикатуры
Читайте также
Общество
Жителей Татарстана оскорбила карикатура Камиля Бузыкаева
Политика
Камиля Кашаева согласовали на должность прокурора Башкирии
Общество
Сергей Шнуров разместил карикатуру Камиля Бузыкаева в ответ на свое назначение в комитет по культуре
Политика
Радий Хабиров запретил передавать роддома и перинатальные учреждения в частные руки
Происшествия
В Уфе муж застрелил жену с любовником
Общество
Ульфат Мустафин стал героем новой карикатуры Камиля Бузыкаева
Политика
Радий Хабиров потребовал незамедлительно уволить руководителя «Башавтотранса»
Общество
Радий Хабиров высказал свое мнение об изучении башкирского языка