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Сания Тимасова рассказала, что сделает в первую очередь если станет Главой Башкирии

Добавлено: 19.06.19
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Рубрика: Политика
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Сания Тимасова рассказала, что сделает в первую очередь если станет Главой Башкирии

Претендентка на пост Главы Башкирии от партии «Зеленые» Сания Тимасова рассказала на своей странице в Instagram над чем будет работать в случае избрания ее на должность, сообщает сайт Newsbash.ru.

Большую часть своего поста женщина посвятила матерям, отметив, что необходимо увеличить объем декретных выплат и продлить их до 3 лет. По мнению кандидата, это одна из тех причин, по которой женщины не торопятся становиться мамами. Также модель, представляющая партию «Зеленых», заявила о том, что экология в республике не «айс». А вот пополнять бюджет бизнес-леди планирует за счет зарплат чиновников. Несмотря на грандиозные планы, Сания Тимасова отмечает, что работать в этих направлениях придется долго и упорно.

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— Необходимо продлевать декретные до 3 лет. А вот зарплаты депутатам и министрам я бы уменьшила. Сразу в бюджете деньги появятся на выплаты. Плюс ввела бы налог на роскошь. Все просто: достиг финансового успеха – молодец! Теперь помоги пополнить бюджет государства для социально незащищенных граждан. Как представитель индустрии красоты и моды, я хотела, чтобы она в Башкирии была на достойном уровне. Есть талантливые молодые профессионалы. Их нужно поддерживать, давать площадки, чтобы они открывали свои студии и салоны, — написала Сания Тимасова. 

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