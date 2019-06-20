Радий Хабиров посчитал провокацией обращение сибайцев к Путину
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров в своем аккаунте в Instagram обратился к жителям республики по поводу ситуации в Сибае, сообщает сайт Newsbash.ru.
Накануне, напомним, местные жители записали видеобращение к Путину, в котором заявили о сохраняющейся негативной экологической обстановке в городе из-за тлеющего карьера.
Затопление карьера, как подчеркнул врио главы РБ, идет с опережением графика и полностью будет завершено к осени.
Хабиров подчеркнул, что сам перепроверяет все данные, которые получает по Сибаю, и на днях собирается снова приехать туда лично. «Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на провокации», – завершил обращение к жителям республики руководитель региона.
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