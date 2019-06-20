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Радий Хабиров посчитал провокацией обращение сибайцев к Путину

Добавлено: 20.06.19
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Рубрика: Политика
Теги: Сибай
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Радий Хабиров посчитал провокацией обращение сибайцев к Путину

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в своем аккаунте в Instagram обратился к жителям республики по поводу ситуации в Сибае, сообщает сайт Newsbash.ru.

Накануне, напомним, местные жители записали видеобращение к Путину, в котором заявили о сохраняющейся негативной экологической обстановке в городе из-за тлеющего карьера.

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Хабиров сегодня написал, что ситуация продолжает оставаться «под его личным контролем», 2 передвижные лаборатории в Сибае продолжают работать с той же интенсивностью. Он отметил, что превышения по диоксиду серы, действительно, еще бывают, но «только в непосредственной близости от карьера», «редко» и отличаются «не в разы от нормы». При этом замеры приводятся в присутствии любых желающих, включая журналистов. Превышений порогов заболеваемости в Сибае, по словам Радия Хабирова, не было и нет.

Затопление карьера, как подчеркнул врио главы РБ, идет с опережением графика и полностью будет завершено к осени.

Хабиров подчеркнул, что сам перепроверяет все данные, которые получает по Сибаю, и на днях собирается снова приехать туда лично. «Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на провокации», – завершил обращение к жителям республики руководитель региона.

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