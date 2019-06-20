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Прямая линия с Путиным: когда и насколько поднимут зарплату сотрудникам МЧС

Добавлено: 20.06.19
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Рубрика: Политика
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Прямая линия с Путиным: когда и насколько поднимут зарплату сотрудникам МЧС

Когда поднимут зарплаты пожарным? Такой вопрос задали жители России на прямой линии с Президентом страны, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Сейчас зарплата спасателей по стране с среднем — 12-16 тысяч рублей. Приходится работать на 2-3 работах. Из-за этого рушатся семьи. А пожаров у нас много», - сетует житель Самарской области.
Владимир Путин отметил, что принято решение поднять минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума, и что меньше платить не имеют права:
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«Это предмет для разбирательства. Да, в МЧС сложилась не самая лучшая ситуация, потому что там есть люди в погонах, которые получают больше, а гражданский персонал — меньше. Решение принято, будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам МЧС. И на следующий год предусмотрены средства. Зарплата у звонившего должна вырасти где-то до 23 тысяч»

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