Прямая линия с Путиным: когда и насколько поднимут зарплату сотрудникам МЧС
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Когда поднимут зарплаты пожарным? Такой вопрос задали жители России на прямой линии с Президентом страны, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Сейчас зарплата спасателей по стране с среднем — 12-16 тысяч рублей. Приходится работать на 2-3 работах. Из-за этого рушатся семьи. А пожаров у нас много», - сетует житель Самарской области.Владимир Путин отметил, что принято решение поднять минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума, и что меньше платить не имеют права:
«Это предмет для разбирательства. Да, в МЧС сложилась не самая лучшая ситуация, потому что там есть люди в погонах, которые получают больше, а гражданский персонал — меньше. Решение принято, будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам МЧС. И на следующий год предусмотрены средства. Зарплата у звонившего должна вырасти где-то до 23 тысяч»
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